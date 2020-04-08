兩消防員涉非法集結　案件將交區域法院審理

一名消防員涉嫌身攜汽油彈等武器，參與去年11月10日的旺角衝突，期間更疑拒捕。案件今日（8日）在九龍城法院再訊。控方修訂及新增控罪，令該消防員面對共4罪，包括管有物品意圖摧毀或損壞他人財產、抗拒警務人員、管有違禁武器及新增的非法集結罪。他暫時毋須答辯，案件與另外兩案合併，當中一案涉及另一名消防員，3案均押後至4月22日，屆時將處理轉介區域法院事宜，期間他需還柙。

33歲被告方志雄，報稱任職消防員。控罪指他於2019年11月10日，在彌敦道與山東街一帶，管有4支汽油彈、一支鐵筆及一個鐵錘；抗拒執行職責的警務人員X；管有違禁武器，即一把刀；在上址參與非法集結。

辯方今申請保釋，指被告過往工作記錄良好，曾參與2017年颱風帕卡襲港時的飛鵝山拯救行動，因而獲得消防處嘉許。另外，被告的兒子才剛出生，故希望法庭讓他擔保照顧家庭。惟法庭最終拒絕其保釋申請。

另一案被告是25歲男子趙皓雋，報稱任職銀行職員，他被控於同日在山東街近西洋菜南街交界外，管有攻擊性武器，即兩枚汽油彈，意圖將其作非法用途使用；同時並管有「偉哥」昔多芬，屬毒藥表第一部所列毒藥。

最後一案的被告分別是16歲男學生林展陶及49歲消防員陳瑞文。他們被控於同日在彌敦道和山東街參與非法集結。