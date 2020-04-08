輿論壓力下跪低　消息指特首及司局長將減薪10%

消息指，行政長官林鄭月娥與其他司局長及特首辦主任將減薪一成，根據特首辦公室回應的資料顯示，林鄭於2020至2021年度的薪酬預算，每月約43.4萬元，減薪1成後每月將減少約4.3萬元，每月薪金將約是39.06萬元。據了解今次減薪並不包括副局長和政治助理。

之前不同政黨都要求林鄭月娥和問責官員減薪，和市民共度時艱，但林鄭與一眾司局長不但未有響應，反而逆市加薪，林鄭今年度的薪酬預算開支更高達521萬港元，加薪12萬港元。

林鄭昨(7日)於行政會議前仍死撐，指自己與問責團隊的薪金上升，是按機制、按年及按通脹調整，調整由去年7月1日起計算，並非在現時審議財政預算案時申請加薪，多名議員及前高官齊齊認為林鄭等官員應凍薪或減薪。

林鄭月娥及3司13局薪酬

原本月薪(港元)/減薪後月薪(港元)/減薪(港元)

特首林鄭月娥/43.4萬/39.06萬/4.34萬

政務司司長張建宗/38.6萬/34.74萬/3.86萬

財政司司長陳茂波/37.3萬/33.57萬/3.73萬

律政司司長鄭若驊/36萬/32.4萬/3.6萬

13個政策局局長/34.8萬/31.32萬/3.48萬