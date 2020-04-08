政府下令美容按摩停業　東主促經濟補貼

美容院及按摩院等被納入政府新一輪防疫措施而需停業。(朱先儒攝)

美容院及按摩院須在周五(10日)零時起強制關閉，暫停營業14日。工聯會屬會香港美容健體專業人員總會今午(8日)召開記者會，指本港疫情持續4個月，業界整體生意大跌90%，美容師、美甲師等慘遭減薪及放無薪長假，促請港府提供補貼。有按摩店東主指生意大跌80%以上，需要減人手節省開支。

有自僱化妝師表示，去年下半年平均每月有10單生意，包括婚宴、大型表演等，近月跌至1至2單，收入大跌80%。另有美容院負責人指最大開支是租金，其次是薪金及美容儀器供款等，希望政府可提供津貼協助。

該會主席許慧鳳指，希望政府可透過新一輪防疫抗疫基金為美容從業員提供失業津貼，而部分自僱人士沒有商業登記證明，難以申請津貼，促請政府參考從業員的資歷認證及租金證明等提供援助。

按摩院同受禁令限制須停業。旺角按摩店負責人林女士向東網指，近月生意少逾80%，一日最多只有數百港元生意，惟店舖月租高達4萬多港元，現時艱苦經營，員工已由4名減至1名，冀港府在停業期間幫補開支。

按摩店東主王先生在旺角開按摩店6至7年，24小時營業，惟近2個月面臨零生意，平日試過一整天無客人，連熟客也不前來。他指該店原聘有4名技師，但因生意少，有技師已轉行，技師員工已減至約1至2名，他希望政府可資助租金及員工薪金。