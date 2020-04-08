新西蘭進口一批果汁棒曲霉素超標　食安中心令回收

食物環境衞生署食物安全中心今日(8日)公布，一個新西蘭進口瓶裝果汁飲品樣本的霉菌毒素「棒曲霉素」含量超標，呼籲市民停止飲用該批瓶裝果汁飲品，並已知會涉事進口商上述違規事項，而該進口商已按指令將有關批次產品停售及下架，並展開回收，如有足夠證據，中心會提出檢控。

該批產品名稱為「100% Raw Apple Juice with Manuka Honey，Lemon & Ginger」，原產地是新西蘭，由生產商The Homegrown Juice Company生產，並由牛奶有限公司進口到香港。該批果汁每瓶容量為1公升，保質期到2020年6月21日。

中心發言人表示，中心透過恒常的食物監測計劃，從北角一超級市場抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含10億分之150的棒曲霉素，超出中心採用的行動水平10億分之50，有關水平與食品法典委員會關於蘋果或蘋果汁內的棒曲霉素標準一樣。

棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品，一般而言，蘋果汁含有微量的棒曲霉素並不會引起急性中毒，但動物測試發現短時間內攝入大量棒曲霉素，會引致急性中毒反應如腸胃充血、脹大、出血和潰瘍。