第二輪防疫抗疫基金措施　一貼睇晒

政府今日（8日）傍晚宣布第二輪防疫抗疫基金措施，包括多項保就業、創就業，以及支緩行業、寬減租金及交通費用等支援措施，斥資約1375億港元。具體情況一貼睇晒。

1、就業、創業及支援行業相關：

~推出800億港元保就業計劃，向為僱員供強積金的企業補貼50%工資，以工資中位數1.8萬港元為上限，即每人每月補貼最多9000港元，為期6個月，僱主要承諾不裁員。政府將分2期支付予僱主，第一期不遲於6月發放。

~向強積金計劃無涵蓋的飲食、建造及運輸（主要為的士及紅色小巴司機）3個行業的僱主提供支緩，涉80萬人。

~向有供強積金的自僱人士提供一筆過資助，約21.5萬人。

~放寬綜援資產上限一倍，為期6個月。

~未來2年在公私營界別創造3萬個有限時職位，總值60億港元；政府本年度將聘請1萬個公務員職位及5000名青年實習生。

~支援8億港元的工作提升項目，包括資助律師行進行視像審訊，及培訓員工等。

~動用210億港元提供16個支援行項目，為特定行業提供援助，包括補習社、航空業、註冊體育教練、戲院、印刷及出版業、旅遊業、食肆及11類被勒令關閉的行業等。

~優化中小企融資擔保計劃，提升最高貸款額，並為8成及9成擔保貸款提供為期不超過3%特惠利息。同時延長申請期，放寬讓上市公司申請等。

2、租金、牌費及水費等寬免措施：

~今年4月至9月，政府處所租戶及租用者的政府租金寬減幅度由50%提高至75%。

~今年4月至9月，提高地政總署轄下合資格短期租約的租金寬減幅度，由50%提高至75%。

~寬減非住宅用戶75%水費及排污費措施再延長4個月，至今年11月為止。

~豁免12.5萬名醫護專業人士的註冊/登記費，為期3年。

3、交通費用支援

~今年7月1日起，港鐵車費減20%，為期6個月，一半損失由政府支付。

~今年7月起，放寬公共交通費用補貼計劃門檻，由400港元降至200港元。

4、還款、交稅期寬免：

~為自資專上學院及非牟利國際學校提供免息延長還款期，為期2年。

~為所有學生貸款還款人自動提供延長2年免息還款期。

~本年4、5及6月繳交薪俸稅、個人入息課稅和利得稅繳稅人自動提供3個月延期。

5、政府法定機構及政府項目

~機管局將推出20億港元額外紓緩措施，以資助航空公司及相關營運者。另會購買50萬張機票，準備推廣香港之用。

~金管局調整規管準則，使銀行得以借出貸款，釋放1萬億港元借貸空間，為客戶提供特定時間「還息不還本」安排，同時為特定行業提供緊急流動資金。

~保險業監管局將協助主要保險公司，讓個人人壽、危疾及醫療保單持有人在一定時間內無須交保費。

~各政府決策局及部門延長項目完成期，或放寬政府工程和非工程合約付款時間，及延長土地契約中的建築規約期最多6個月。

6、教育

~為學校小食部、食堂及餐廳營運者一次性8萬港元補貼。

~為飯盒供應商提供1萬港元補貼。

~為校車司機及保母提供每人1萬港元補貼。

~為興趣班營辦者提供7500港元補貼。

7、官員減薪

~行政長官、3名司長及13名局長，以及行政長官辦公室主任在未來12個月減薪1成。