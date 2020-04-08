新抗疫措施急各界所急　盧偉國促盡快公布執行細節

對於政府公布新的抗疫措施，工程界議員盧偉國指第2輪的防疫抗疫基金，可為有需要的市民提供支援，認為是還富於民和「急各界所急」，齊心協力共同抗疫。他指出，多年來社會積累的財富用得其所，期望當局盡快公布各行措施的執行細節，感謝政府接納該黨建議。

商界議員林健鋒則形容商界近期生意是「斷崖式下跌」，他對政府代企業替員工出糧、上限9000元、調高「百分百中小企融資擔保計劃」貸款金額、延遲交稅等措施表示歡迎，認為有助生意額「奄奄一息」的工商界行業，但他不點名指，希望(民主派) 議員別要在財務委員會上拉布，冀財委會盡快批出事項，從而達到「保就業」的效果。

金融服務界議員張華峰認為政府推出次輪基金，反映處於水深火熱的業界終於得到關注。

他又提到，每間交易所的參與者可獲得5萬元現金資助，大約800家證券行，每名證券交易從業員則能收到2,000港元資助，受惠人數達4.4萬人。他續說，截至今年3月底共有15間證券交易所結業，去年全年則有22間倒閉。他表示，中小企同樣自食其力，「撐住公司出糧畀員工」，盼政府增加業界對抗疫的信心。

地產及建造界議員石禮謙指政府了解建造業困難，皆因眾多工人受立法會延誤工程撥款而影響，不少行內人失業，雖然今次撥出款項幫助工人，但他認為「將來嘅路點樣行」相當重要。

議員劉業強說，這場「及時雨」來得快，希望「幫到幾多得幾多」和有關款項在今年6月前送到大家手上。