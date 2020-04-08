修例風波：科大生周梓樂離世5個月　警尚德邨檢磚頭石頭

去年發生的反修例風波，引發連場衝突，其中於去年的11月4日，香港科技大學學生周梓樂在將軍澳尚德邨停車場高處墮下，4日後不治。今日(8日)為周離世5個月忌日，有網民發起網上悼念活動。由於過去每逢周的忌日，都有群眾到尚德邨停車場一帶悼念而引發衝突，故警方未有掉以輕心，今日派員到場視察及巡視。

東網記者現場所見，在周梓樂墮下的停車場2樓的行人通道，有人設置椅桌及便利貼，供他人寫下悼念字句。而在地面的牆壁上則貼有其畫像，旁邊同時貼上去年9月22日，被發現浮屍於魔鬼山對出約100米海面的職業訓練局青年學院的15歲女生陳彥霖的畫像，現場人士在畫像前擺放鮮花及點燃蠟燭拜祭。停車場內外亦有防暴警戒備，氣氛尚算平靜。

警方Facebook專頁則指，由於網上有人號召入夜後於將軍澳尚德邨一帶作悼念活動，警方基於過往曾經有人從高處擲物，危害現場人士的安全，今午在相關地點巡邏。傍晚近6時，警員在唐明街路邊花槽及停車場天台，檢獲一批磚頭及石頭。警方不排除有人企圖在示威活動中使用該批磚頭，作出破壞社會安寧的行為。警方已檢走相關磚頭，並正全力調查案件。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何群眾聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要大規模聚集，又譴責打算在示威活動中投擲磚頭或其他硬物的人，此舉嚴重危害在場人士，包括警員的人身安全，強調警方絕不容忍，定必嚴正執法。