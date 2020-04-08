政府解決「保就業」　陸頌雄反問「失業嗰啲點算呢？」

針對政府新一輪的抗疫措施，勞工界議員陸頌雄指紅色小巴司機每月獲得6,000港元補貼；旅遊界導遊則得到6,000港元補貼，為期半年；旅遊巴和保母車司機各有1萬港元補貼；建造業工友獲7500港元補貼，而政府亦向航空業界提出支援地勤和餐飲公司，他希望政府須確保航空公司收到12億港元代買機票的款項後，作出不裁員的承諾。

陸續說，雖然政府已解決「保就業」的問題，但他反問「失業嗰啲點算呢？」認為「拎綜援唔係長遠辦法」，又問政府為何「唔做埋失業援助金」。他又期望政府一同補貼專型巴士，否則將導致令乘客「迫住一齊搭港鐵」，繼而間接造成交通問題。

議員麥美娟對於政府在次輪的防疫抗疫基金接納該會建議表示歡迎，包括支援各行業僱員、為員工提供培訓計劃等，但她認為政府實施800億元的保就業計劃一定要令僱員受惠，因員工是企業最重要的資產，要求接受資助的公司承諾一定不可裁員。

麥又表示，綜援資產上限臨時措施絕不能正式取代失業援助金，她認為政府必須研究，如責成勞福局達成目標，希望臨時措施成為恆常制度。她稱，工聯會將在財務委員會上配合政府，確保基金盡快通過引，私營補習社未能如常開班授課，認為理應一同獲得資助。

自由黨多名議員對第二輪防疫抗疫基金表示歡迎，但身兼行政會議成員的飲食界議員張宇人則指現時租金仍高企，希望業主能再減一半租。

民建聯主席李慧琼認為第二輪防疫抗疫基金的確能回應不少業界的訴求，亦做到補漏角色，但如疫情持續或業主未有減租，擔心失業情況會持續。她認為，政府應推出配套措施，例如稅務措施，協助業主減租。

針對第二輪防疫抗疫基金擴大受助範圍，民主黨議員胡志偉認為仍有不少打工仔未獲資助，政府全面資助所有營運中的行業。另外，他又認為港府要求港鐵減票價，會令市民傾斜於乘搭港鐵，反而建議政府應取消公共交通費用補貼計劃的門檻。

議員黃碧雲則批評港府至今仍未作全面封關，擔心本港會因疫情而繼繽影響經濟。她又指，即使港府推出第二輪防疫抗疫基金，但擔心受資助的僱主會在收到資助後裁員，要求僱主應承諾不裁員。