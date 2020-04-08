機管局推20億元紓困措施　預購50萬張機票疫後送出

政府今（8日）宣布第二輪防疫抗疫基金措施，機場管理局亦將推出新一輪20億港元的紓緩措施，進一步支援航空公司及航空輔助服務營運商，協助緩和其流動資金壓力。此外，機管局將向4家本地航空公司預先購買約50萬張機票，有關預購將達至為航空公司預早注入流動資金的效果。待疫情過後，該局將於未來推出市場推廣活動，向全球旅客及香港居民送出機票。該局至今合共推出4輪支持機場社區的紓緩措施，涉及總額達46億港元。

機管局今表示，將向在香港國際機場的地勤輔助服務營運商提出，營運商可向機管局出售其地勤服務設備，該局會以現金付款的方式向營運商購買地勤服務設備，以即時改善營運商的現金流。營運商並可在出售後享有使用相關設備的免租期。提供停機坪飛機服務、維修、航膳及飛機加油等服務的營運商，可自願參與計劃。

機管局發言人表示，會在艱難時刻竭盡全力支持其業務夥伴，又稱在當前航空交通量暴跌下，該局同樣面對收益嚴重不足的情況，故會於未來2個月從金融市場上籌集所需資金，藉以維持其本身流動資金水平，為機場運作及已承諾的基建項目資本開支提供資金，有關貸款亦會用於支付新一輪的紓緩措施。