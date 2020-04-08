法籍男兩度網購CPU受騙　警拘2本地男童

警方於上月23日接獲一名37歲法國籍男子報案，指於3月4日在一個網上平台以1,600元購買一個中央處理器(CPU)，並相約賣家3月10日在中環港鐵站交收。事主回家後發現該中央處理器未能正常運作。他其後在3月21日以1,700元向同一賣家購買另一個中央處理器，並相約賣家3月23日於港鐵中環站交收。報案人在交收時發現該中央處理器為舊貨，懷疑受騙報警。

警方接報到場了解，並拘捕一名13歲本地男童，涉嫌以欺騙手段取得財產。稍後經進一步調查，懷疑一名14歲本地男童與案件有關，遂於昨日(7日)在香港仔區一單位拘捕該名男童，涉嫌以欺騙手段取得財產。2名被捕男童已獲准保釋候查，須分別於本月下旬及5月上旬向警方報到，案件交由中區警區刑事調查隊跟進。

警方呼籲消費者宜小心選擇網上賣家，應透過有身份認證的網上交易系統進行交易，並光顧信譽良好大型網店，切勿貪便宜及不要相信身份或貨源不明人士。市民在網上購物時，應堅持當面交收，並在繳費前清楚檢查貨品，若感可疑應立即停止交易或報警處理。本案的被捕人士皆為青少年，而近期青少年的犯案數字有上升趨勢，反映他們守法意識薄弱。警方重申不論任何年齡犯法，都要承擔相應責任，並呼籲青少年切勿以身試法。