特首及高官減薪10%　議員：正商討會否響應

港府在輿論強烈要求下「跪低」，特首、三司十三局及特首辦主任未來一年減薪10%，外界關注同樣由公帑支付人工、月薪近10萬港元的60多名議員，會否一樣減薪與市民共度時艱。然而，立法會多個黨派對此未有正面回應。

自由黨主席張宇人表示，該黨議員未有商討會否響應港府高官減薪10%，該黨另一名成員航運交通界議員易志明更稱，不一定要透過減薪才能與市民共度時艱。

民建聯於立法會擁有最多議席，該黨主席李慧琼稱一直在抗疫最前線，已籌300萬港元購買防疫物資，直言不一定只用某種形式與市民共度時艱，會按實際情況處理減薪。

泛民方面，民主黨主席胡志偉表示該黨會商討減薪一事，現時未有具體方案，但提及不少人在社會運動上仍需要支援，該黨即使決定減薪，亦會將資源投放在持續抗爭上。身為大律師的公民黨黨魁楊岳橋則指，自己對是否需要透過捐款幫助有需要的人持開放態度，而楊的黨友譚文豪補充，十多萬名公務員薪金均是由公帑支付，而該黨只得5名議員，揚言無可能照顧到全部人。