800億保就業計劃　東網解答八大疑問

港府在今日(8日)傍晚公布一系列新一輪防疫抗疫基金措施，包括為僱主補貼50%員工薪酬，作為僱主到底是否合資格？員工薪金超出補貼上限1.8萬港元會如何處理？僱主是否不可作出解僱？東網將解答8大疑題：

問：「保就業」基金的受惠者是誰？

答：受惠者涵蓋合資格僱主、大部分僱員及自僱人士。

問：僱主需符合甚麼資格，才可提出申請？

答：所有為僱員作出強積金供款的僱主均符合資格，強積金計劃沒有完全涵蓋的飲食、建造、運輸三個行業的僱主亦可申請。

問：僱主申請後，可得到甚麼資助？

答：政府會提供為期6個月的工資補貼，以每名員工50%工資作基礎計算，工資上限為1.8萬港元，補貼上限9000元。津貼只可發放給員工，不能用作交租或其他開支。

問：僱主提出申請後，何時才能夠收到援助？

答：政府會分二期發放，第一期料6月初，第二期料9月。

問：若僱主違反承諾，在領取津貼後解僱員工，或未有將津貼全數給員工，會有何後果？

答：所有申領基金的僱主都要承諾在領取津貼後不會裁減僱員，但若員工有犯錯仍可作解僱。違反承諾會有懲罰機制，包括收回已發放的相關資助，及扣減下一個月部分津貼。

問：若我是合資格僱主，有1名月薪1.5萬元的員工，每月我得到多少援助，需支付多少人工？

答：政府將津貼月薪1.5萬元的50%，即7500元；僱主需支付餘下一半人工，即7500元。

問：若我有另1名員工月薪2萬元，我每月可得到多少援助，需要支付多少人工？

答：由於2萬元超出1.8萬元的工資上限，政府將津貼工資上限1.8萬元的50%，即9000元，僱主需支付餘下人工，即1.1萬元。

問：自僱人士是否能夠受惠？

答：會有一筆過津貼。