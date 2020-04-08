27名滯摩洛哥港人明乘內地包機至廣州　需於當地隔離14天

新冠肺炎疫情全球大流行，多國相繼宣布封城，摩洛哥自3月上旬進入全國緊急狀態，交通限制嚴格，當地的港人未能自行安排航班離開。政府今日(8日)宣布，中國駐摩洛哥王國大使館將安排專機接載中國公民回國，當中包括27名香港居民。專機預計將於當地時間4月9日下午4時，即香港時間同日晚上11時，由卡薩布蘭卡出發飛往廣州，乘搭專機費用由用者支付。

港府指，截至今日中午12時，入境處一共接獲158名港人有關滯留摩洛哥的求助，其中有113人已乘坐不同航班返港，現時仍身處摩洛哥的港人有45人，分別位於卡薩布蘭卡、馬拉喀什和另外6個城市。

港府續稱，保安局和入境事務處已聯繫中國駐摩洛哥大使館和外交部駐港特派員公署，並與多間航空公司協調，以預留機位予受影響港人離開當地，再經其他地點回港。

另外，有18名香港居民因個人意願或其他原因，表示不會乘搭該班專機，港府表示會繼續與中國駐摩洛哥大使館及多間航空公司跟進，盡力安排其他可行方法返港。

乘搭專機的港人將根據國內加強入境健康管理的規定，入境後在當地進行14天集中隔離醫學觀察。