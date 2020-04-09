逾萬滯留武漢民眾擬返北京　將嚴格居家觀察14天

湖北武漢市早前因新冠肺炎疫情封城，經歷76天後，終在周三（8日）凌晨零時解除交通管控，引發外界關注。在同日的舉行北京市第七十五場疫情防控新聞發布會上，市人民政府副秘書長陳蓓通報了滯留武漢北京人員返回北京的有關工作情況，並指經統計有1.1萬餘名滯留武漢人員擬返北京。而截至周四（9日），全國累計有81806人確診，3333人死亡，仍有1095名無症狀感染者接受觀察。

陳蓓指，當局按照「安全有序、分期分批」原則組織滯留武漢人員陸續返回北京，透過「京心相助」小​​程序開展申請填報、信息審核等工作，至於回來的方式則按要求採用鐵路和公路方式，全程閉環管理；從周三起，計劃每日約1000人進入北京，每趟列車客座率控制在五成，而周三作為工作首日，組織了866人透過高鐵返回北京。

同時，滯留武漢人員返北京前一星期內必須進行核酸檢測，未有感染者方可購票；透過公路入境者則需持核酸檢測證明通過檢查站。抵京後，所有人持核酸檢測合格證明才能進入社區。而武漢市會組織返京人員在火車站統一乘車，國鐵部門會強化途中體溫檢測、健康管理、消毒防疫等工作，列車到達後將由各區安排專車送到居住地和集中觀察點，實現點對點對接、全過程閉環管理。

至於抵京民眾有固定居所者要認真做好社區防控，嚴格實行居家觀察14天，無固定居所或不具備居家條件者需自費由所在區安排集中觀察14天。而在居家或集中觀察期間，區疾控部門還會再作一次核酸檢測。