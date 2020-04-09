威院病毒檢測爭分奪秒　疫戰幕後功臣On Call 24小時 　

前線醫護在急症室及病房疲於奔命，背後還有一批幕後功臣，為這場世紀疫戰打拼。隨着新冠肺炎確診個案漸增，並出現大量懷疑個案，檢測工作刻不容緩。公立醫院指檢測工作爭分奪秒，現時每日可做逾300個深喉唾液樣本病毒測試，全賴團體合作無間。

威爾斯親王醫院微生物科部門經理李國昌指，檢測數目持續增加，每日化驗次數由2月時2輪，增至現時5輪，同事長期處於備戰狀態。他形容每個樣本背後代表著一條生命，不但化驗同事需密鑼緊鼓進行化驗，運輸團隊亦需配合樣本運送時間，必要時更需24小時候命。

該院微生物科高級化驗師鄧沛新指，現時平均檢測一個樣本需4小時，並僅靠5人團隊應付檢測工作，其他同事兼顧其他化驗如血培養等，部分同事更要周末加班。他續指，檢測服務2月初開始，但2日前才收到試劑，有賴同事共同協力才可在最短時間熟悉測試。

新界東醫院聯網高級醫院管工（聯網運輸服務）麥啓昕指，運輸團隊為應付龐大的檢測，每星期都要加班，並輪流在周末當值，而且有心理準備未來每日應付更多輪的檢測。新界東醫院聯網二級運作助理（司機）蔡耀南稱，家人對他要運輸樣本有所擔心，恐怕會被感染，但能夠以支援角色為疫情出力，盡快送抵樣本，減低市民等候結果的時間，也感到值得。