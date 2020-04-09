東方日報A1：800億撐企業保就業　僱主獲補貼須保證不裁員

面對無盡疫情，政府終於再度出手，推出總值一千三百七十五億元的第二輪防疫抗疫基金，當中史無前例花八百億元推出「保就業計劃」，包括向僱主提供為期半年的工資補貼，資助每名僱員每月最多九千元，另補貼飲食、建造及運輸三個行業及其他自僱人士，累計逾二百五十萬打工仔受惠，佔全港就業人數約六成六，但參加計劃者須承諾不裁員，當局又計劃未來兩年在公私營界別創造三萬有時限職位。不過，有勞工界議員認為，政府只援助現職打工仔，對失業者卻未有太多支援，促請政府推出失業援助金。

在新冠肺炎確診個案逼近一千大關之際，第二輪防疫抗疫基金昨出台，重點必屬八百億元的保就業計劃，政府向僱主提供工資補貼，以保留其僱員，但僱主須承諾不會裁員。所有為僱員作強積金供款的僱主均符合資格，而政府提供的工資補貼則以五成工資作為基礎計算，工資上限以去年第二季工資中位數一萬八千元為準。補貼期長達六個月，即每名合資格僱員，最多可令僱主取得九千元補貼。金額分兩期支付給僱主，料一百十五萬僱員受惠，第一期不遲於六月發放。

政府解釋：「力度太細，起不到作用，力度太大，則負擔不起。這是考慮到公共財政壓力，以及參考其他政府做法，比較合理和寬鬆。」而現時廿一萬五千個自僱強積金供款人士將獲得一筆過資助。

至於強積金計劃無完全涵蓋的飲食、建造及運輸（主要為的士及紅色小巴司機）三個行業的僱主，政府會提供另類方法補貼，涉及八十萬人。

雖然計劃不涵蓋法定機構、政府資助機構及公務員，但政府決定未來兩年，在公私營界別創造三萬個、總值六十億元的有時限職位，亦會繼續在本年度聘請約一萬個公務員職位及約五千名青年實習生。

政府形容措施史無前例，希望協助企業繼續經營，保住僱員就業，減輕企業及市民的財政負擔和推動疫後經濟復甦；又聲稱措施簡單易明和容易申請，並會迅速發放津貼，以及希望涵蓋廣泛範圍，尤其對受疫情重創的行業作額外支援。「疫情造成災難性影響，應大幅動用儲備，香港有能力可以賺番，有信心可以渡過難關。」不過，香港賽馬會及滙豐銀行均表示不會申請計劃。

被問及很多行業早已捱不住疫情而裁員，政府此時才推出補貼有何作用時，政府承認：「已經裁員的無法挽回，但樂見僱主有錢請番員工。」勞工及福利局局長羅致光說，政府補貼工資將令僱主無誘因減薪或裁員，因可獲資助將會較少。

勞工界議員陸頌雄認為，雖政府已解決保就業問題，但他反問「失業人士點算呢？」政府為何不推失業援助金。職工盟總幹事蒙兆達指，計劃存在灰色地帶，僱主雖不准炒人，卻可要求部分員工放無薪假，或令無良僱主有機可乘。

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