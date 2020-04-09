網民熱話：口罩棄置食具　食客行徑「好惡心」

雖然現時人人口罩不離身，卻非人人懂得處理使用過的口罩。近日有網民就發現有食客在食肆進食後，竟將使用過的口罩棄置在食具內，質疑是間接「播毒」。

Phnom Hombie日前將兩張照片上載至Facebook群組「中伏飲食報料區」，並在貼文稱「食食吓飯，見到斜對面嘅男子將用過嘅口罩放喺佢食完嘅飯碗內…」，似乎顯得甚為不滿。照片可見，該名身穿制服的中年男子食飯已近尾聲，只餘半杯飲品及正在玩手機，但其枱面上清楚可見，一個已使用過的口罩被棄置在食具內。

網民看過貼文後，直斥男子行為自私，與播毒無異，「告佢放毒」，亦有人指該男子完全沒有顧及別人要處理其口罩，「就算有人做清潔都好，做市民都一樣要潔身自愛，即係就算屋企有工人姐姐，都唔會吐痰落地一樣啦！」，不過亦有人持不同意見，「一齊掉有乜問題？會先落垃圾桶，你洗過碗未？」不過隨即有人反駁，「餐廳員工收碗時有機會掂到口罩，如果佢哋唔洗手，再取餐畀其他顧客，就有機會病毒、細菌交叉感染」。

根據衞生署建議，脫下口罩後，應將口罩向外對摺(口罩外向部分會向內)，才放入膠袋或紙袋內包好，再放入有蓋的垃圾桶內棄置。

網民有話說

Jack Wai：香港人咁嘅質素，怪不得近日行山多了的人，會搞到通山都係口罩

Donald Choi：換個新又唔衞生，香港人想點呀？

Stella Ng：咁基本衞生常識都唔識，返去讀幼稚園啦

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