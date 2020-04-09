工資補貼6月初可申請　僱主須以首4月其中一月糧計算

港府昨(8日)推出總值1375億港元的第二輪防疫抗疫基金，當中史無前例花800億港元推出「保就業計劃」，包括向僱主提供為期半年的工資補貼，資助每名僱員每月最多9000港元。勞工及福利局局長羅致光今早(9日)在電台節目表示，薪金資助計劃最快今年6月初接受申請，6月底發放，會繼續與不同持份者溝通，可能會有調整。他承認計劃難以做到滴水不漏，但期望幫到最多行業。

羅重申，全港共有30多萬僱主和20多萬自僱人士，他們需自行申請津貼，原則是要將所有資助用作支付薪金，僱主申請津貼後不可裁員，亦不可以縮減僱員人數。他又指，政府初步打算分兩次發放津貼，期望可於六月底發放首輪資助，僱主能以今年1月至4月間其中一個月的薪酬作為薪津基礎，提出申請，但承認薪酬補貼措施不能阻止僱主減薪，措施的目標是希望能夠保住員工數目，不排除部分僱主為取得津貼，須想方法「留住啲人」，或會出現增加人手或加薪的情況。他提到，即使僱主只向僱員支付1成薪金，政府亦會協助給予5成薪金，僱員便會有6成薪金。

至於如何確保僱主收到資助後不裁員，羅表示會有審查制度，若發現僱主無兌現不裁員承諾，除收回資助，僱主亦會受懲罰，初步相信涉及「扣錢」。他解釋指，如果僱主涉及欺詐，肯定涉及刑事，惟因為難以聘請大批人去調查，故執行薪酬津貼的監察方面，主要靠打工仔舉報。他又說，今次情況與03年沙士期間不同，當時不少公司一出事就倒閉，但今次放無薪假情況普遍，僱主亦不希望結束營業。

至於大企業是否有申請必要，羅指未必全部大企業均面對困難，可選擇不申請，惟大企業一旦裁員，涉及員工數目或是數以百計及千計，相信沒困難的大企業不會作出申請。對於自僱人士僅獲單次7500港元補貼，羅指每位自僱人士情況不同，其薪酬亦只靠自行申報，若有欺騙成分將難以追查，初步打算基於其去年有否供款強積金作為標準，部分人士如「收現金」，又沒供強積金及報稅，則無法獲津貼。

有任職保險的市民關注措施沒有考慮主要靠佣金作為薪酬的僱員，羅回應稱，佣金亦是薪酬一部分，如果有按法例去做，強積金應有紀錄，但如果無強積金以及無報稅，就難以協助。

工資補貼6大重點：

1. 申請及發放時間：初步打算分兩次發放津貼，首輪資助最快可於6月初申請，6月底發放。

2. 計算方式：僱主能以今年1月至4月期間，其中一個月的薪酬作為薪津基礎。

3. 補貼原則：僱主須把所有資助用作支付薪金，申請後不可裁員及縮減僱員人數，惟沒有規定不可減薪。

4. 減薪後的補貼金額：即使僱主僅支付10%薪金，政府亦會給予50%工資補貼，僱員即可獲60%薪金。

5. 佣金是否算作薪金：佣金亦是薪酬一部分，但須有相關強積金及報稅紀錄。

6. 審查機制：主要靠打工仔舉報，若發現僱主無兌現不裁員承諾，除收回資助外，僱主亦會受懲罰，初步相信涉及「扣錢」。