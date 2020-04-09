特別財會：議員促敲定文憑試考期　楊潤雄：目標仍是4.24

新冠肺炎疫情持續，文憑試是否如常在本月24日開考仍未有確切安排，今（9日）在立法會財委會特別會議上，有議員促請局方盡早公布安排，批評局方要考慮考生的感受，就算疫情發展持續，亦要至少在開考10天前公布開考與否。教育局長楊潤雄指，他亦很想盡快公布文憑試的安排，現時仍以本月24日開考為目標。

議員邵家臻指，局方早前押後文憑試開考日子，而近日又就文憑試安排「放風」，現時距離考試只有兩周，故促請局方盡早公布，否則對考生不公，令他們「生不如死」。他又舉例指，旅行最遲都要一周前訂立出發日子。

楊潤雄回應指「定咗去旅行，但如果當日打風，咁係咪仲去？（去旅行視乎）你一個人安全，但我要考慮數萬名考生的安全。」他又指，明白考生很想知道安排，但仍要視乎疫情發展，共三次重複「盡快」公布，而疫情仍在擴散中，現時就提到24日考試與否，做法不負責任。

議員張超雄指，考生對今年考試安排感焦慮，考生考試如同上戰場，故認為局方需要有限期向考生交代，「依家唔係打風要旅行照去的情況」，為了要過這個關口，因此至少如10日前就要公布是否如期，就算當時有突發情況，例如真的打風，就再仍安排，認為是合理的要求。