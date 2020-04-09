特別財會：興趣班僅獲7500港元補助　議員批評力度不足

政府昨（9日）公布第二輪防疫抗疫基金措施，其中政府將向根據《教育條例》註冊、提供非正規課程的私立學校、即補習學校發放一次過4萬港元資助，預計惠及3000所補習學校。有議員今（9日）在立法會財委會特別會議上質疑力度不足，同時期望政府補助開辦興趣班及Playgroup親子班的機構。

政府昨亦公布向興趣班營辦者提供7500港元補助，有別於補習社的4萬港元資助。議員梁耀忠表示，不能抹殺補習社及興趣班其經營者及從業員在教育上的功勞，認為政府應該加大資助額，同時又質疑政府偏重公營學校等正規學校。

教育局局長楊潤雄表示，由於資源有限，政府會優先考慮正規學校，但是次疫情期間有聆聽社會的聲音，故決定支援補習社，相信是次防疫抗疫基金有不少金額可支援僱主的人工，而私營補習社亦有幫助。

楊又表示，由於興趣班並非註冊學校，局方難以照顧。對於議員田北辰提問如何幫助幼稚園因結業受影響的家長及學生，楊指知道業界受疫情影響，暫時知道有4間幼稚園會在下學年未能營運，而過去每年約有6、7間學校有此情況，暫未見有嚴重結業情況。