第二輪防疫基金補漏 受影響場所補償一貼睇晒

政府向受防疫保障措施影響的經營者提供援助，麻雀館業者可受惠。

政府昨日(8日)公布第二輪防疫抗疫基金計劃，除史無前例資助支薪外，還向受政府保障公共衞生措施影響的行業，發放一筆過資助或按條件撥出的援助，其中一個焦點是受到政府關閉場所命令影響的場所，主要向牌照持有人或營運者作出支援性補償。

第二輪防疫抗疫基金項目一覽

受惠場所●資助額

A類

公眾娛樂場所牌照持有人●10萬港元

臨時公眾娛樂場所牌照持有人●2萬港元

B類

健身中心營運者●10萬港元

遊樂場所(桌球場所、公眾保齡球場及公眾溜冰場)營運者●10萬港元

C類

遊戲機中心營運者●10萬港元

商營浴室牌照持有人●10萬港元

D類

食環署公眾街市內的熟食/小食攤檔●一筆過5萬港元資助，料920攤檔受惠

須關閉的餐飲場所：卡拉OK、酒吧、酒館和夜總會●一筆過5萬港元資助

合資格餐飲處所按面積大小資助●一筆過25萬至220萬港元不等，分2期發放(須承諾領資助後3個月內不裁員)

E類

麻雀館/天九耍樂處所牌照持有人●10萬港元

會址合格證明書持有人●10萬港元

F類

美容院營者●按處所大小發放3萬至10萬港元；連鎖美容院最多可獲300萬港元

按摩院營運者●按處所大小發放3萬至10萬港元；連鎖按摩院最多可獲300萬港元

G類

政府土上由非政府機構營辦的康體設施營運者●每幅政府土地上的提供的設施發放10萬港元

資料來源：防疫抗疫基金