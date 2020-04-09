特別財會：免遣返聲請個案99%不成立　來港主要打黑工

立法會特別財委會今日(9日)開會討論保安局部分，保安局局長李家超表示，自2016年全面檢討免遣返聲請處理，現時聲請個案已大幅下降80%；他又指，現時大量免遣返聲請人士來港主要為打黑工，以賺取工資，而至今聲請個案只有0.9%為成立，99%不成立。

李又說，有關《入境條例》修訂方面，局方表示已經草擬修訂，但打算就立法會情況重新檢視推行時間表。

對於警方本年度預算大幅增加，有多名泛民議員批評警隊表現，包括指警方執法不公。警務處處長鄧炳強指，警方執法向來不偏不倚，又認為去年反修例示威出現大量暴力場面，認為高低風險各有處理方法。李家超亦表示，任何部門的撥款申請，會經保安局按實際工作考慮。

另外，李又表示，就現時CSI口罩方面，現時製造數量預料由以往每月製造110萬個，增至4月中500萬，之後亦有望增至月產700萬個。對於有議員質疑懲教署生產的CSI口罩，質量出現問題；懲教署署長胡英明回應說，自己亦有份參與製作口罩過程，不同意當中有浪費情況，強調口罩製作過程一定會有瑕疵，無可能做到完美。