部分行業仍未受惠工資補貼　無法避過倒閉潮

新冠肺炎疫情嚴重影響經濟，港府昨(8日)公布第二輪防疫抗疫基金，其中800億港元的「保就業計劃」將向僱主提供為期半年的工資補貼，每名僱員每月最多9000港元。有餐飲業界代表認為，政府今次的薪金補貼有助於保就業及避免倒閉潮，惟仍有小量企業難捱過難關，冀盡快發放補貼；亦有中小企代表指，仍有餐飲及零售業以外的行業未能受惠，面對生計困難情況。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今(9日)表示，政府這次的紓困措施涵蓋面廣，覆蓋不同規模的公司，薪金補貼措施可幫助各企業毋須裁員，幫助他們保住就業，他相信措施有助避免倒閉潮，但認為總會有小量企業無法熬過難關而需要倒閉，希望政府可以盡快發放現金到業界手上。

中小企協會創會會長佘繼泉表示，仍然有很多行業未能受惠於工資補貼措施，除了餐飲業、零售業比較多人注意，還有很多行業和工種收入受到很大影響，例如批發和一些受薪金股東。他指出，由於無法知道何時結束疫情，因此沒有措施能夠幫助到避免倒閉潮，但相信很多僱主都有良心，明白用錢的第一優先是出糧，其次才是交租金和其他費用，認為和政府直接派錢給僱員的效果一樣。