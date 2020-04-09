疫情嚴峻議程延後討論　民主派欲提六四議案或未能如願　

今年是「六四事件」發生31周年，以往民主派議員均希望在大會上提出「六四議案」和討論，但今年情況或有變更多，民主派有可能因疫情嚴峻影響而未能如願以償。

根據至今年2月19日的立法會議程，各黨派議員依照《立法會（權力及特權）條例》和《基本法》第73條，就特區政府修訂《逃犯條例》而觸發大規社會事件，繼而在其後兩個月接連發生「7.21元朗站及附近白衫軍無差別襲擊市民事件」和「831太子站事件」的原因和後果，要求傳召保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆等人，提供文件和做證提出議案，估計屆時需作至少5項辯論。

不過，本年度為現屆立法會會期最後一屆，但今年因多個議程基於新冠肺炎疫情而延後討論，預料大會最快到5月才有望回復正常運作，距離7月中完會前只餘下約10個會期，過往的「六四議案」均由支聯會常委或民主黨提出，不過其實仍須視乎哪位民主派議員成功抽中籤而決定。

翻查資料紀錄，去年的「六四議案」由民主黨議員胡志偉提出，2018年的則由公民黨議員陳淑莊提出，但兩個議案全被建制派議員否決。