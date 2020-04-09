冒母弟簽名騙1800萬樓按　六旬翁罪成稱後悔

居於九龍塘豪宅的六旬商人疑生意失敗，被指使用偽冒其母及弟弟簽署的虛假授權書副本，先後向5間持牌放債人公司申請按揭貸款，騙共逾1800萬港元。他否認5項使用虛假文書副本罪，經審訊後今（9日）在區域法院被裁定全部罪名成立。法庭押後至4月22日判刑，期間將被告還押。

現年62歲的被告陳錦洪，被控於2014年12月至2015年5月期間，使用看來是由其83歲母親李麗坤及54歲弟弟陳錦華所簽署的虛假授權書副本，透過轉介代理誘使5間財務公司批出抵押貸款。

法官裁決時指，毫無疑問涉事的是假文書，而因被告曾向弟弟發短訊要求對方簽署文件，並曾指「我還到錢就無事，還唔到嘅話，我犯罪坐牢最多14年，唔會影響間屋。」認為被告清楚該文書屬虛假，亦知道母弟不願意拿屋去抵押。

辯方求情稱，被告因生意失敗而財困，才欲把母親及弟弟的房屋抵押，事後已感到非常後悔。另外，被告育有一名兒子，希望法官能從輕法落，讓他能回家照顧兒子。

涉案九龍塘馬可尼道碧滿閣物業，是1977年由李麗坤與丈夫陳權聯名購入，陳權過身後，2001年起由李與陳錦華聯名持有，單位貸款於01年前已還清，案發時被告與胞弟及母親同住該處。

控方案情指，被告自2016年7月起沒有向財務公司還款，截至2018年9月被告仍未償還的本金連利息共1183萬多港元。