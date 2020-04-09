樓上吧違禁令營業 負責人職員被起訴

新冠肺炎疫情嚴峻，政府勒令酒吧業在上周五(3日)傍晚6時起須關閉14日，但尖沙咀一間無牌樓上酒吧卻照常營業，警方於周二(7日)上門調查時，檢獲毒品及酒，並即場拘捕多人，其中酒吧負責人及3名職員被落案起訴，成首宗違反該項新例的案件。4人分別被控沒有遵從食物及衞生局局長根據《預防及控制疾病規例》發出的指示及無牌售賣酒類罪，今(9日)被押往西九龍法院提訊，暫毋須答辯。

裁判官把案押至7月3日再訊，以待警方進一步調查，包括化驗檢獲的毒品、測試DNA和索取閉路電視錄影，控方透露或會加控被告更嚴重罪行。案件押後期間，各被告准以1萬港元保釋候訊。

控罪指，30歲被告邱榮民(報稱餐廳經理)於今年4月7日，在尖沙咀永勝商業中心4樓，作為上址餐飲業務負責人，而沒有遵從食物及衞生局局長發出的指示，即主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類供人就地享用的處所必須關閉。

另首被告、24歲被告林蔡峯(報稱侍應)、26歲被告李彦康(報稱侍應)及20歲被告江頌言(報稱侍應)被控於同日同地，無牌售賣酒類，即34支酒及671罐啤酒。