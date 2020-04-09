疫情下外賣急增周棄逾億件塑膠　環團憂釀膠災

新冠肺炎疫情持續蔓延，政府昨(8日)宣布延長禁聚令，疫情下市民都減少外出聚餐，令買外賣的次數大增。環保團體綠領行動今(9日)公布網上調查結果，發現全港市民疫症期間，每周消耗逾1億件外賣即棄塑膠，擔心疫症未平，先釀「膠災」。該團體表示，將於本月底推出「抗疫齊絕膠」計劃，邀請元朗15間食肆，以5港元優惠折扣，鼓勵市民自備器皿購買外賣。

綠領行動於本月進行了網上問卷調查，結果發現逾50%受訪者表示，疫情期間增加買外賣的次數。該團體從調查結果推算，港人一周約購買2110萬次外賣，比疫情前的約1350萬次增加了55%，而外賣份數亦急升74%。

隨着買外賣的次數增加，即棄塑膠餐具和食物器皿亦比去年大增2.2倍，顯示外賣「濫膠成災」。團體認為，政府對市民在餐廳聚餐的政策越收越緊，市民以外賣代替堂食的習慣日益頻繁，令「膠禍」逾趨嚴重。

該組織高級項目主任倫嘉愉指，衞生問題與環保並非對立，強調外賣即棄餐具在製造和運送過程，或存在被污染的風險，自備餐盒更能令人安心。她又呼籲餐廳外賣服務及外賣速遞平台，亦應盡量簡化外賣包裝，並以「走餐具」為預設選項，共同推動「絕膠經濟圈」。