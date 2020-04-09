網民熱話：唔戴口罩強登小巴　婦人死撐「政府未立例」

疫情之下，搭車不戴口罩，總會讓人擔心。昨日（8日）網上就流傳一段影片，一名婦人懶理勸喻，在沒有佩戴口罩的情況下強行乘搭小巴，被乘客投訴後態度更非常囂張。網民看後狠批婦人：「自私精，不知所謂」。

相關影片見於Facebook各大群組，事發在43M小巴車廂，當時小巴駛至油麻地甘肅街附近，婦人站在小巴車門邊準備登車期間，與車內乘客爭執。片段開始，雙方已「你一言我一語」，有乘客拒讓婦人進入車廂：「唔好入嚟啊」，婦人聞言挑釁：「打我啊」。乘客則表示婦人不戴口罩「喺度累街坊」。誰知婦人竟然「回敬」：「你都就死啦！」非常寸嘴。婦人說完指向車內稱：「仲有位」，又轉頭向司機表示：「我畀咗錢」，更強調：「政府一日未立例，你哋（司機）都唔可以拒載」，隨後走入車廂。

車內不時有聲音要求婦人落車，也有人指疫情嚴重，勸婦人「唔好咁啦」、「人哋畀口罩你又話人哋口罩有毒。」不過婦人一於懶理。片末車內有乘客起身離開，寧願自行落車。婦人則堅持，「政府未立例，你都要開車」，態度極其囂張。據悉，由於司機拒絕開車，事後車上乘客全部落車，乘搭另一架小巴離開。

網民看後直斥婦人太過自私，有網民稱情況十分危險：「如果佢有肺炎，成車隔離，鬧佢都浪費時間」，也有人直接建議：「趕佢落車啦」，不過也有留言稱實在不解婦人的做法：「呢啲人諗咩？」

網民有話說

Winnie Cheung：點解要唔戴口罩呢，人哋都做好心畀個你，點解要咁，我唔理解係咩心態

Marie Wong：似係好多乘客落車，唔夠人都唔開車

Raymond Leung：自律如浮雲......

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