10年前摩擦親女私處洩慾　退休漢判囚40個月

六旬退休漢約於10年前，與內地移居香港的女兒同住時對她性侵，以陰莖隔褲觸碰女兒私處。女兒直至前年才揭發事件，退休漢被捕後向警方稱因妻子在內地，故利用女兒滿足性慾。他今(9日)於區院承認一項非禮罪，法官斥其不但沒履行父母保護子女的天職，還將性慾轉至女兒身上，做出侵害女兒的淫棍獸行，最後將他判囚3年4個月。

65歲被告承認於2010至2012年間，非禮當時約7至9歲的女童X。辯方求情指被告有長期病，X偕母在前年已遷出，他現時獨居。又指被告只是一時衝動做了傷害女兒的事，現已深感懊悔。

X與母亦為被告撰信求情，X在信中認為父親只是一時對她做了不良行為，聲言事件對她並沒有太大影響，她亦已原諒了被告。另被告的前妻及3名成年女兒亦撰信指被告是好爸爸。

法官判刑指保護子女為父母天職，被告不但失職，更倒過來侵犯女兒，破壞子女對父母的信任，將性慾轉移至女兒身上，做出令人髮指的行為，「係淫棍嘅獸行」。而事主案發時僅7至9歲，屬於容易受傷的階段，被告的作為的猥䙝程度嚴重，猶幸他始終沒有與女兒性交。

案情指X於2007年移居到港與被告同住，其母則在2013年才來港。當X還在讀小學時，她欲玩電腦遊戲，被告則要X脫褲躺在床上作交換條件，並以陰莖隔着內褲碰到X私處，事後X見自己私處附近有一灘白色液體。直至前年，X才將事件告知學校社工，被告被捕後稱，其妻案發時在內地，因此利用X滿足性需要。