特別財會：七警案裁決　李家超指公眾會有判斷

保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強首度回應「七警案」裁決，李家超今日(9日)在立法會財委會會議後表示，絕對尊重法庭裁決，亦會由每個部門去處理紀律跟進工作。被問到會否向案中事主曾健超和市民致歉，李家超直言：「我相信社會對呢件事件會自己作判斷。」而警務處處長鄧炳強則指﹕「局長頭先講咗，公眾會有個判斷喺度！」

鄧又指，去年反修例示威中有關對警員投訴，有22宗訓斥，其中4宗有紀律覆檢，另有18宗已成投訴，根據程序處理中。

至於「禁聚令」下4人以上的群組聚集被禁止，公民黨議員陳淑莊卻被揭發於上周四(2日)，無視禁令在深水埗一家酒吧與黨友林瑞華等40人聚會。有議員今日(9日)於立法會特別財委會上質疑警方，批評他們執行「禁聚令」時偏頗。鄧炳強表示，警方執法不偏不倚。

議員張超雄指，上月底有人於太子站外，警方將5個不認識的人士安排站在一起，然後指他們涉嫌違反「禁聚令」，但自由黨航運交通界議員易志明與業界於立法會安排見面，明顯多於4人聚集，警方多番勸喻亦未有改善，卻未有執法，批評警方執法不公。

對於記者在衝突現場採訪期間被警方指罵和施放胡椒噴劑，鄧炳強表示明白傳媒工作時要在最貼近現場位置去調查，而警方工作則是要遏止暴力，以往亦曾發生有人躲在傳媒身後向警員施襲和搶犯，又指傳媒與警方工作上有結構有所不同，認為雙方應互相尊重。