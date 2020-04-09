港府拒設失業援助金　工會嘆失業軍淪棄民

港府因應疫情推出工資補貼計劃，以保就業，但沒設失業援助措施。

港府推出800億港元補貼僱主出糧予員工，每名僱工每月補貼上限9000港元，為期半年。港九勞工社團聯會今(9日)聯同多個行業工會召開記者會，批評港府拒絕設立失業援助金，令一眾已失業工人淪為「棄民」，又形容綜援非寧丹妙藥，促請當局即時發放6個月，約9000港元的失業援助金或透過關愛基金補漏拾遺，並設失業貸款計劃等，協助工人渡過難關。

現年58歲、任職燒味師傅40多年的徐先生指，自今年2月開始失業至今，故完全無法受惠新一輪的抗疫基金。他指自己是家庭經濟支柱養活一家四口，原本每月收入約2.5萬港元，現時只可用儲蓄度日，坦言不想申領綜援，「唔想拖政府後腿」，冀可獲數千港元失業援助金。

任職酒樓服務員達10年的陳女士(化名)則批評指，港府要求僱主不可解僱，而部分食肆雖沒有炒人，但要求員工放無薪長假，她自3月起已放取長逾1個月的無薪假，質疑僱主會在領取補貼後「袋落自己袋」，打工仔亦無法得知僱主申領多少補貼。

香港導遊總工會理事長黃嘉毅表示，導遊獲發每月5000港元的津貼，為期半年，但與政府溝通後得知津貼會設門檻，要求導遊提供過去帶團的證明，1年須帶約40團，惟不少旅行社暫停營業，令導遊難以取得證明。他擔心門檻一旦設立，行內5700多名持牌導遊中，只有不足1000人可受惠，認為當局應一視同仁，向所有持牌導遊發放津貼。

另外，多名自僱推拿師亦反映，業界較少人會供強積金，變相不受惠任何措施。勞聯主席林振昇認為，大量失業工人未能受惠新一輪措施，即使僱主有工資補貼，失業工人現時難以尋覓工作，忘記放寬綜援資產上限亦不足夠，因如同「要工人賣晒啲資產去申請」。他建議長遠而言，政府應設立失業援助制度，在經濟差時發揮保障作用，並促請港府推動業主減租。