於「南亞村」藏霰彈槍　中年漢認罪將指證同案另一被告

警方於2018年巡視深水埗天橋底「南亞村」時，於一名男子的背包內搜出一支已上膛的霰彈槍及子彈等。該男子今(9日)於高院承認無牌管有槍械及彈藥罪，法官把案件押後至9月3日，待他出庭指證同案另一名被告後才判刑。

任裝修散工的被告陳東榮(57歲)，承認於於2018年7月21日在深水埗無牌管有一支霰彈槍、7發霰彈槍子彈及12發其他子彈。據悉警方就本案曾拘捕多名人士，但最終只落案起訴陳及另一名男子，該男子被控無牌管有彈藥罪，案件將於8月在區院開審。

辯方求情時指陳第一時間認罪，並會任控方證人出庭指證另一被告，是為最大的求情因素。辯方又指被告早於案發前4年已將槍帶來港，但一直沒有使用過。但法官指出不論陳有否使用過該支槍，把子彈上膛已屬加刑因素。

案情指警方於案發當日凌晨一時許到深水埗通州街天橋底巡查時，發現陳形迹可疑且他見警察便立刻逃跑，警方將他截停後在其背包內發現涉案槍械及彈藥，而槍當時已經上膛。

警誡下陳稱擔心有人殺他故攜帶槍械，其後又解釋是4年前有人給他錢要他從內地帶槍來港，但該人一直沒來取槍他便保管在家，到案發前兩天友人因遇襲問他借武器，他們才會將槍帶來。