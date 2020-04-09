DSE考生憂試場染疫增壓力　團體促提高政策透明度

因新冠肺炎疫情影響而一再延期的中學文憑試(DSE)，能否於本月24日如期開考備受關注，有團體透過電話訪問800名應屆DSE考生，發現逾70%受訪考生的壓力較高；84%擔心於應考期間染疫，反映不少考生在疫情下考試壓力較大，對於試場的安全措施亦沒太大信心。團體認為政府曾以「擠牙膏」式公布DSE資訊，政策透明度亦不足，難免令考生產生憂慮、壓力大增，期望當局未來可主動聯絡考生，一次過發放有關資訊，並建立一站式網上平台，供考生取閱過往的參考試卷等。

團體青年新世界於昨(8日)訪問了逾800名應屆DSE考生，發現僅60%受訪者傾向有信心考獲大學最低門檻；逾80%人士擔心在應考期間染疫及對考評局處理DSE表現感到不滿。另外，僅25%考生贊成取消DSE；而在取消DSE的前提下，逾70%考生傾向由大專院校舉辦獨立入學試，接近一半不贊成以校內成績作替代。

青年新世界副主席鄧咏堯指出，政府早前以「擠牙膏」方式公布DSE資訊，惟透明度不足，加上疫情愈趨嚴重，令不少考生無所適從，又擔憂會於考場內染疫，認為當局應清楚解釋考場內防疫措施，日後若有延期等重大改動，亦應以信件或電郵方式主動通知考生，而非「開電視睇先知道」。加上考生現時無法返回學校取得參考試卷，他指考評局應考慮建立網上平台，協助考生溫習。

應屆考生賈同學指出，早前得知DSE延期後感到極大壓力，「突然唔知點算」，打亂其溫習進度，亦擔憂影響成績及升學，不斷浮現負面情緒並怪責自己，身邊亦有不少朋友出現失眠等症狀。她又指，考場內人數較多，加上需脫下口罩驗證身份，相信有一定風險染疫，惟她認為DSE是其考入大學心儀科目的表現機會，期望可順利開考，但疫情發展仍是最大考慮。