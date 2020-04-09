業界斥關美容院定義模糊　美甲店主：未來14日不會停業

新冠肺炎疫情持續升溫，政府延長禁聚令，並進一步勒令關閉美容院及按摩院，由本周五(10日)凌晨零時起生效，直至本月23日。當中按摩院的定義不包括醫院、醫務所、物理治療院、中醫診所以及脊醫院，但美容院就未有列明定義。有美甲師坦言美容院的定義不清晰，未知美甲店、植髮服務等是否包括在內，表示未來14日不會關門。

在旺角從事美甲師的梁小姐指，她的店在未來14日不會關門，因部分客戶已一早預約。她稱店舖只做美甲及嫁接睫毛，非涉及臉部護理，客人毋須除口罩，故感染機會低。她又認為涉及臉部的美容服務才需要關門，並指自疫情爆發以來，生意由每日數十個客戶跌至單位數，期望政府能夠大幅補貼美容行業。

在旺角經營按摩店的劉小姐指，由凌晨起會關閉14日，她表示不敢違反政府的禁聚措施，恐怕會被罰款及監禁。至於旗下職員將會放14日無薪假，建議政府應按照店舖面積及員工數量進行補貼。她又指政府要求美容院須關門14日的消息突然，認為應事先知會業界，讓店舖能作出相應準備。

她批評補貼預計最快6月才可獲得，屬太遲，坦言自己另一間位於油麻地的按摩店受疫情影響亦無奈關門。她表示現時租金需4萬港元，自2月起只有每月2萬港元的營業額，形容自己「蝕住做」，未必可以再支持兩個月，旗下部分技工亦因「搵唔到食」而轉行。