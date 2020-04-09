GoGoVan炒車累死女乘客　司機認罪囚16個月

剛任GoGoVan兼職司機3天的青年，去年到九龍灣接客往馬鞍山，駛至龍翔道時失控「自炒」撞向路邊電錶箱，車內女乘客拋出車外傷重亡。涉事司機早前承認危險駕駛引致他人死亡、非法載客取酬及沒有第三保3項罪名，今（9日）在區域法院被囚16個月，停牌5年，罰款2000港元，同時需修讀駕駛改進課程。

法官指危駕案判刑必須具阻嚇性，本案的起因是由於被告不熟悉涉事路段，且入彎時車速過高，與其他同類案件相比，屬最低與中等刑責之間。

案情指，29歲被告鄭偉立於2019年1月4日，到九龍灣南豐商業中心接載女死者謝秀君往馬鞍山，謝當時隨身只帶一個手袋，並無貨物。當被告駛至龍翔道，左轉入案發支路時失控，撞向右邊行人路的混凝土電錶箱，右邊趟門更被撞致脫落，貨車再打轉，謝被拋出車外，送院後不治。

被告被捕後在警誡下指當天是第3天開工，對涉案路段不熟悉，遂以Google Map導航。當時沿龍翔道第一線行駛，不知道要切入二線才可達大老山隧道，又以為該段路的車速限制為每小時70公里，失控因扭軚太遲及過度。他承認曾看到路牌指示，於到達彎位前，導航有提示需左轉。法證專家認為被告以約時速58公里行駛，該段路的時速限制為50公里。