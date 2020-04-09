高鐵站兩乘客擅闖路軌　保安局指涉鐵路安全營運

高鐵西九龍站早前被揭發出現嚴重保安漏洞，通車至今發生2宗未獲授權人士進入高鐵路軌的事件，其中1宗更有1名內地乘客涉「坐過龍」直達西九站，落車後竟闖入路軌步行後才向警方自首。保安局今日(9日)回應立法會保安事務委員會時，指因為港鐵在乘客誤闖管理及鐵路安全營運方面不足，又稱即時監測系統偵測到有人闖入路軌，控制室員工仍未察覺。港鐵已即時作出針對性改善，包括在月台加派人手，以及加強相關員工訓練等。

文件提到，政府認為港鐵須在處理月台客流上加強人手，以防再有誤闖事件，港鐵現已在連接月台及相關地方派駐人手實施人流管理措施，並於非營運時段加設圍封，防止有人誤闖月台，同時在月台至入境大堂加派保安人員，防止未獲授權人士逗留等。

保安局表示，港鐵有責任於高鐵香港段實施鐵路安全運作措施，指有關事件中，監測系統偵測到有人闖入路軌，惟控制室員工竟未有察覺，以致未能適時處理。港鐵正針對事件加強員工訓練，提升人員應變能力，加強恒常保安測試等。該局又強調今次屬個別事件，高鐵通車以來站內秩序良好。

根據資料，去年12月初晚上，一名內地乘客從長沙南站乘南行列車，原擬於深圳北站落車，但因錯過停站而抵達香港西九站，該乘客落車後未有通關，並進入路軌沿路軌步行一段路，並在沿線一個通風大樓緊急出口離開鐵路範圍，該乘客事後向警方自首才揭發事件，事後該乘客已按機制被送回內地。