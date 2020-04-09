近6成受訪者失業和放無薪假　失業者暗批高官無能

政府昨日（8日）宣布推出800億港元保就業計劃，惟有政團今日（9日）狠批措施做得既遲且慢，更沒有為失業人士提供支援；也有受黑暴疫情影響失業的陳先生（化名）狠批官員常把史無前例掛在口邊，「我也史無前例申請綜援，因為香港史無前例出了這樣檔次的官員嘛」。該政團同時發布調查結果，發現有57.8%受訪者受疫情影響而失業、放無薪假等，亦有逾70%受訪者表示疫情惡化下生活變得困難及對前景感悲觀。

工聯會在4月初進行「疫情下香港市民對就業狀況意見調查」調查，訪問了4226名打工仔。調查指受訪者的就業情況方面，有20.7%已失業、3.3%已被通知將解僱或裁員，12.1%被迫放無薪假，及21.7%收入下降，即合共57.8%受訪者生計和收入受疫情影響。

調查顯示，有77.3%受訪者表示生活變得「困難」或「十分困難」，亦有71.2%受訪者對前景感悲觀。面對失業和收入大減，更有20.9%受訪者指要借貸度日。在援助方面，共有77%受訪者認為要提供失業現金津貼及減免水電交通費等生活補貼，以度難關。

受暴疫影響、自今年年初失業的日式餐廳廚師陳先生（化名）指，自己一直有努力找工作，奈何市場就業職位少，現時積蓄已用完，唯有申請綜援，但強調最想要的是找到一份工作，而非綜援。他又諷刺一眾政府高官做事沒魄力，大罵他們不要把史無前例掛在口邊，並反駁「路是人走出來的」。陳更揶揄稱：「我也史無前例申請綜援，因為香港史無前例出了這樣檔次的官員嘛」。

雖然政府推出保就業計劃，但被批評有漏洞，議員何啟明亦認為措施推得太遲。香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明則擔心，措施欠缺官方監察溝道，令僱員未必真正受惠保就業計劃，繼續放無薪假半折出糧，又說「有句說話叫財到光棍手（一去無回頭）」。

工聯會權益委員會主任唐賡堯批評，面對日漸高企的失業率，勞工及福利局局長羅致光只做了半份工作，根本沒有顧及勞工所需，大批次輪抗疫基金沒有顧及失業人士，促政府盡快成立為期半年、每月1萬5千港元的失業援助金，以及發放一次性1萬港元現金援助。