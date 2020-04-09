抗疫基金「漏網」行業乏照顧　倡設失業援助金

政府昨（8日）宣布第2輪防疫抗疫基金，推出一系列措施主要補貼上一輪基金未被包括的群體，以及補貼僱主支付員工薪金。有政黨今（9日）聯同深水埗布藝市場小販商户、賽馬會藝術中心租户，以及體育總會註冊教練會見傳媒，指第2輪抗疫基金未能涵蓋相關範圍或資助不足，倡政府設立失業援助金。

深水埗布藝市場代表何應表示，布藝市場的商户均未納入抗疫基金的資助範圍，其中未能生產布口罩原材料的商户更是零收入。賽馬會藝術中心租戶Emily則指大部分藝術工作者都是自僱人士，未能得到藝術發展局早前的資助。她指政府只為元創坊的商户提供補貼，對其他藝術中心的租戶不公平，希望得到同等待遇。

體育總會註冊教練張教練雖然在第二輪抗疫基金的資助範圍內，惟她稱7,500元的一次性補貼並不足夠。張指大部分教練自1月停課開始已失去收入，生活緊拙。張希望政府可以增加補貼金額，並呼籲學校設網上體育教學，為教練提供工作機會。

深水埗區議員何啟明指抗疫基金仍未能涵蓋多個行業，即時相關行業得到資助，補貼金額亦不足。何又指現時不少僱員被逼放無薪假，即使政府為僱主提供薪金補貼，假設僱員薪酬為18,000港元，僱主只會領取政府補貼支付放無薪假的僱員9,000港元薪金，僱主不用出錢，因此何認為需要推出失業援助金補貼有需要人士。

另一名深水埗區議員李庭豐則表示，有劏房户因失業未能交租，而失去居所，惟未能領取綜援中的租金補貼。李批評政府並無限制租金升幅，亦沒有放寬申請綜援的租金限額，盼能推出失業援助金及改綜援制度。