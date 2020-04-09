陳淑莊涉違禁聚令　建制派斥立壞榜樣促道歉

逾40名建制派議員聯署批評陳淑莊在酒吧聚會是立壞榜樣及涉違法，促她道歉及交代。(陳亦瀅 攝)

公民黨議員陳淑莊早前曾被揭發與40人在深水埗一間酒吧聚會，涉嫌違反政府的「禁聚令」。逾40名建制派議員今午（9日）聯署，形容陳淑莊在酒吧聚會是立壞榜樣，對抗疫工作有極惡劣的影響，更斥陳在事後千方百計迴避事件，要求她向公眾道歉和交代。

建制派「副班長」陳克勤指，現時是社會共同抗疫時候，任何人應自覺自律遵守社交距離，以防止疫情進一步擴散。他指，當日陳淑莊在酒吧內聚會，涉違反禁聚令，涉事酒吧亦可能觸犯《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，又引述市民指當日酒吧雖半落閘，但仍對外開放營業，但陳淑莊卻稱酒吧當時沒有營業，質疑是否虛假辯詞。

多名建制派議員亦直斥陳淑莊的行為，批評魯莽和愚蠢。其中議員葉劉淑儀指，酒吧屬公眾地方，即受管制範圍，任何人參與和組織都是涉違反禁聚令。她又指，陳淑莊是法律界人士，質疑她在酒吧聚眾，強調議員沒有特權，應要以身作則，呼籲政府依法跟進。

另外，立法會自去年十月復會至今，內務委員會一直未能選出正、副主席，處於停擺狀態。建制派議員斥負責主持的法律界議員郭榮鏗濫用主持人的權力，更指嚴重偏離主席守則，用盡一切手段令內會無法運作，是嚴重破壞社會運作，予以強烈譴責。

陳克勤表示，因內會停擺，有14條法案和80條附屬法例未能處理，情況極不理想，計劃會與議事規則委員會主席謝偉俊相討策略，認為議規會應要就選主席事宜有想法和建議。被問到會否尋求法律行動，議員梁美芬指可循多方面跟進，包括提出不信任動議或政治行動，指司法並非首項選擇。