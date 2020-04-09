海防道酒吧違禁令包場慶生　重案拘負責人向64客發傳票

警方西九龍總區重案組接獲線報，指尖沙咀海防道38號一間樓上酒吧，懷疑違反禁令營業，接待顧客開生日會。探員經調查後，昨日(8日)凌晨3時許展開酒牌巡查行動，突擊搜查該間酒吧，發現裏面有1名男負責人、5名職員及64名顧客。

警方調查後，以涉嫌「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」，拘捕該名姓羅（23歲）男負責人，並向在場34男30女共64名酒吧顧客（14至60歲）發出傳票。據悉，部分顧客有黑幫背景。警方亦在酒吧附近，以涉嫌藏毒拘捕一名姓陳(22歲)男子，他亦有黑社會背景，並檢獲約10克懷疑霹靂可卡因。

警方經進一步調查後，落案控告該名被捕男負責人一項「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」罪，案件將於本月16日在九龍城裁判法院提堂。

據了解，涉案酒吧位處較高樓層，警方採取行動時，酒吧門外張貼寫有「私人派對」的紙張。惟大廈低層一食肆名稱與酒吧相同，食肆店東聲稱早於一年前，將該店頂讓予他人，對有人將食肆名稱貼於酒吧門外一事，他毫不知情。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，會址內純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的會址範圍必須關閉。違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。警方表示，處所管理人於上址狹小的空間內向多人售賣酒類飲品，大大增加病毒在社區傳播的風險，行為極不負責任。