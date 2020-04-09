特別財會：放寬綜援上限一倍為期半年　議員狠批當局不負責任

港府昨日（8日）宣布放寬綜合社會保障援助計劃資產上限一倍為期半年，以便於疫情下協助更多失業人士合資格申請。有議員今（9日）在立法會財委會特別會議上，質疑有關政策無法協助開工不足及失業人士，需跌入綜援網才可獲政府協助，批評此舉不負責任。勞工及福利局局長羅致光回覆指，設立以個人程度的失業援助需時很長，最好方法是「扭鬆現有制度的螺絲」，惟新政策仍有部分細節仍未敲定，料復活節後可提交相關文件至立法會，相信屆時可看見不同項目的關聯性。

議員郭家麒指出，現時社會的弱勢社群亦難以成功申請綜援，批評當局偷換概念、未能協助近期開工不足及失業的人士，要求他們領取綜援屬強人所難。另一議員鄺俊宇則指出，疫情下不少打工仔相繼失業，惟港府除派發一萬港元外，並沒任何協助就業措施，「喺要去扶持（失業人士），唔喺叫佢去拎綜援」，批評該局不負責任。

勞福局局長羅致光解釋，設立一個以個人程度的失業援助需時很長，加上暫時未有客觀數字可反映低收入或基層家庭的儲蓄，認為最好的方法是利用現有制度作出援助。他又指，放寬綜援資產上限可惠及約4萬個家庭，且抗疫防疫基金內亦有其他項目幫助開工不足的僱員，惟手頭上未有相關文件作討論，期望可於復活節後提交予各議員，建議議員可於下周開特別財會時，一併留意各項目之間的互連關係。

議員邵家臻亦指出，綜援人士平均每日僅得約84港元支付基本生活需要，而強制家居檢疫人士，平均每人每日使用165港元，質疑檢疫人士獲較優越物資。

羅解釋指，領取綜援人士可自行煮食，亦可獲其他特別津貼，與檢疫人士的情況不同、難以作出比較，指出由於檢疫人士沒法外出買食物，加上有關支援外判至承辦商處理，故兩者開支差異較大。