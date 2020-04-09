石禮謙促撤辣及搞活樓市　助市民完成置業夢

香港經濟自去年起接二連三受到中美貿易摩擦、反修例示威和新冠肺炎疫情衝擊，令市道不景氣，百業蕭條，拖累失業率呈上升趨勢。地產及建造界議員石禮謙今日（9日）向政府發出公開警示，指出本港樓市充滿暗湧，若不「撤辣」恐重蹈20年前「負資產業主家破人亡」的覆轍。

石禮謙表示，本港經濟已步入寒冬，並形容經濟狀況是10年最差，他批評政府沒有聽取各界建議樓市措施「撤辣」的訴求，並指若樓市出現問題對香港將是致命打擊，又稱港人的身家性命與樓市有莫大關聯。

石稱，本港樓市不單是地產商的事，更涉及本港120多萬業主和全球投資者。他提醒政府，「廿年前負資產搞到幾多業主家破人亡，相信您和您團隊還記憶猶新」。

在石看來，樓市升跌不僅取決於經濟大勢和大眾信心，也取決政府政策及地區穩定，然而此時此刻的香港均告欠奉。他再次促請政府當前首要是撤回外籍買家的「買家印花稅」、撤回針對中型單位和豪宅交易的稅項，及撤回所有對擁有多於一項物業業主所徵收的印花稅，藉以避免樓市悲劇重演。

石強調，增加樓宇供應及搞活樓市才是唯一能夠幫助市民完成置業夢的辦法，他促請財政司司長陳茂波審時度勢，提出果斷且正確決策，帶領香港走出困境。