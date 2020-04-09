次輪抗疫基金未批先「見血」　捷輝明起停辦4條專線小巴

政府昨(8日)公布推出總值1375億港元的第二輪防疫抗疫基金，惟資助金額未派到手，運輸業界已出現「第一滴血」！有專營來往黃埔專線小巴線的營運商今(9日)突然宣布，由明日起終止營辦其來往黃埔及九龍塘又一城的2號及2A線，以及來往黃埔及尖沙咀漢口道的6號及6X線。涉事營運商表示疫情持續令虧損惡化，更直斥即使港府昨日宣布的薪酬資助亦屬於事無補，決定遣散其公司的所有車長及站務員工，「實際情況不容許尋求續命仙丹，亦難以覓得可行方法延續經營」。

營運商捷輝汽車有限公司今日透過社交平台專頁表示，乘客量自新冠肺炎爆發以來持續下跌，使該公司自2017年港鐵觀塘線延線通車以來出現的業務困境雪上加霜，無以為繼。即使削減班次，營運仍未見改善，連月錄得超過200萬元的虧損，加上無法預視疫情有望短期內解決，無法預視經營情況有改善的可能，故只好宣布由明日起終止經營上述小巴線。該公司已聯絡勞工處勞資關係科，協助遣散屬下所有車長及各職員工，會盡快安排結算本月薪金，至於應付而未付的年假薪金及遣散費，需要員工申領破產欠薪保障基金。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，據了解黃埔線現時約有十多輛小巴，因反修例及疫情令其生意虧損嚴重，營運亦不看好前景，只能無奈結業。張指現時小巴經營環境相當困難，反修例及疫情均令業界大受打擊，已有不少專線小巴路線減少出車次數，業界亦有不少人正考慮結業，尤其行走落馬洲、羅湖等跨境口岸路線的小巴。他批評政府昨日宣布的次輪紓困措施對專線小巴幫助較少，只有資助最多9000港元的工資補貼，「得9000蚊點夠？仲要6月先有，遠水救唔到近火」，認為小巴業界受疫情影響嚴重，應提高對業界補貼。