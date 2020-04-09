貨車司機明起入境深圳需持健康證明　港府承擔檢測費用

新冠肺炎疫情嚴峻，深圳市政府上周要求所有跨境貨車司機，明（10日）起須提供7天有效期的健康證明才獲准入境，令本港司機大失所措。政府昨（8日）發公告稱經協調後，內地會在口岸現場集中為香港跨境貨車司機進行檢測，港府會承擔相關費用，即350港元。

貨櫃運輸業職工總會今（9日）與運輸署開會後，向業界發出工作指引，提醒工友明起過境時，必須事前準備好「i深圳」健康認證碼和7天內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，有關檢測費用將由港府承擔。工會提醒業界工友，雖然採樣檢測有限期為7天，但因行政問題，建議每6天檢測一次。

工會舉例指，如工友在4月3日採樣，該樣本有限日期即為4月10日，故工友必須在4月9日再次採樣，否則在4月10日過關時將面臨被取消備案名單的後果。

該會主席陳迪手表示，擔心明日新措施實施時會出現混亂，如有司機因未能掌握訊息，入境內地時有機會被迫停留口岸，因而令車龍由內地排到香港，影響正常運輸作業。該會早前表示，現時本港暫時有4600輛中港車，涉及約1萬名跨境司機，當中20%至30%貨車運送本地居民日常用品。

政府表示，一直透過粵港兩地疫情應急聯繫機制，就兩市對香港跨境貨車司機的防疫要求，與廣東省政府和有關市政府緊密聯繫及協調，並與運輸業界保持溝通，以期達到聯防聯控的目的，同時確保跨境貨物流正常。