保就業計劃漏洞處處　打工仔無助續放無薪假

港府的「保就業」計劃被東網揭有不少「走盞位」，僱主可將補貼「袋袋平安」，僱員卻沒有任何受惠。新冠肺炎疫情下，多間食肆、零售店舖暫停營業以節省開支，打工仔被迫放無薪假。不同行業均有員工反映，即使港府推出薪金補貼，但員工仍要無了期放取無薪假，變相薪金在補貼計劃下仍然減半，影響生計。

從事平面設計的讀者許先生向東網表示，本月起被僱主要求放取半個月無薪假，至疫情好轉才會恢復正常工作日數，月薪由原本1.3萬港元，減至只有約6500元，現時只能依靠其他兼職幫補生計。他質疑，僱主可利用其1.3萬港元的月薪申領政府補貼，惟他卻深受無薪假之苦，「變相政府幫僱主出咗全數薪金，一毫子都唔洗出」。他狠批港府製造漏洞，措施不清不楚。

任職酒樓服務員達10年的陳女士(化名)對於港府只要求僱主不可解僱作為申領補貼的條件，雖然部分食肆沒有炒人並繼續營運，但要求員工放無薪長假，她自3月起已放取長逾1個月的無薪假，面臨零收入。她同樣質疑僱主會在領取補貼後「袋落自己袋」，打工仔亦無法得知僱主申領多少補貼。