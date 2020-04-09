政whats噏：抗疫基金打尖上財會　下周五審批

新冠肺炎疫情持續惡化，政府尋日宣佈推出第2輪防疫抗疫基金，涉款超過1,300億港元。立法會財務委員會下個星期五(17日)決定開會審議抗疫基金下嘅紓困措施。財委會主席陳健波話基金係打尖上財會討論，希望當日上晝能夠獲得通過。

陳健波話早前反對派議員阻撓公務員加薪嘅撥款申請，拖咗好多耐先獲得通過，佢希望反對派唔好再作阻撓，盡快通過抗疫基金。

工務小組委員會喺星期三(15日)會議就被迫取消，當日原訂討論沙中綫工程追加撥款申請，但主席盧偉國考慮到疫情最新發展，最終取消會議。當局曾經再三強調沙中線追加撥款非常緊急，依家又要拖多1個月，睇嚟當局只有乾着急嘞！

另外，民政事務委員會喺下星期二(14日)、原定喺下周四(16日)召開嘅保安事務員會會議會都會延期，而研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會則由下周五即17日延至28日。民政事務委員會主席劉國勳話因應疫情嘅影響，下個禮拜基本上只會召開同疫情有關或緊急會議。意味住鐵路事宜小組委員會同長期護理政策聯合小組委員會亦會延期。

劉又話民政事務委員會本來係討論青年宿舍同遊樂場地規例有關嘅議程，雖然會議一再延期，相信仍然趕得切，因為就算委員會通過到嗰兩個嘅議程，都要再交上工務小組委員會再作討論。