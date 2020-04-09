資訊科技界爆裁員潮　業界促防疫基金援助

莫乃光要求防疫基金增加對IT界中小企的援助，包括提供租金及薪金補貼。(溫國佳 攝)

新冠肺炎疫情持續，政府昨日（8日）宣布推出第二輪防疫抗疫基金，資訊科技界議員莫乃光表示，疫情嚴重影響資訊科技界業界(IT)的生計，要求防疫基金增加對IT界中小企的援助，例如提供租金及薪金補貼。

莫指，第二輪防疫基金措施仍有遺漏，形容政府推出的9000港元薪金補貼，是「錦上添花有餘，雪中送炭不足」，未能真正幫助經營環境惡劣的企業。莫建議，政府可為非持牌的STEM教育公司提供補助，以及為資訊科技人員提供5000港元進修補貼。

香港無線科技商會主席羅國明表示，現時資訊科技界的初創企業正面對資金流轉問題，1至2個月時間已經非常關鍵，羅又提議政府應該趁疫情使用5億港元基金推廣本土科研產品，並帶頭採購。

共享工作空間公司Ooosh Limited行政總裁鄭煒恒認為，政府提供的9000港元薪金補貼為時過晚，不少企業已經解僱約四分之三的員工，形容補貼杯水車薪。