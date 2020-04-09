渠管「播毒」受關注　區分污水設計減交叉感染

新冠肺炎下渠管「播毒」問題備受關注。政府日前推出「禁聚令」避免人群聚集，惟要保障市民安全地留家避疫，建築署署長林余家慧今(9日)表示，渠管及排水系統的設計與保養十分重要，又提到目前有部分醫院傳染病科病房及檢疫中心，採用了區分污水的渠管設計，減低交叉感染的風險。

香港建築師學會鑑於近月疫情發展，請來專家舉行網上直播講座。今日的講座主題是「抗疫建築打造健康城市」，林余家慧指出建築物內的渠管保養在抗疫工作上相當重要，該署平均每年約有四十萬張維修指示予承建商，當中大部分關於渠管及排水方面。她提及不少醫院傳染病科病房及檢疫中心的污水渠管在設計上，將「黑水」（經坐廁排出的污水）及「灰水」（經洗手盆排出的污水）分開處理，有助減少因「虹吸效應」引起的相關風險，降低交叉感染的機會。

香港城市設計學會創會會長林雲峯則指，今次疫情提醒了建築業界多留意了通風及排氣等問題，他認為在建築設計上需要注重「抖多啲氣」，好讓自然風帶走室內的污氣，減少染疫機會。