愛增值計劃停課逾月　議員促請先津貼後培訓

羅致光解釋，因涉及僱員再培訓局的原則，沒法在培訓前先發放津貼。

為支援失業及開工不足人士，「特別・愛增值」計劃去年10月推出，但受新冠肺炎疫情影響，計劃今年1月起停課。有議員指，過去有約萬多人報讀課程，惟計劃下只發放共605萬港元特別津貼，1名學員平均只可獲600多元津貼，加上受停課影響，學員沒法完成課程領取全額津貼，促請當局改為「先派津貼、後培訓」。

每名學員在計劃下，至今年6月前最多可報讀4項課程。勞工及福利局資料顯示，截至今年2月底，報讀各項培訓課程的總人次為10,701，向已完成課程學員發放的特別津貼總額約為605萬港元。當中7595名學員報稱失業，1422人開工不足，133人正放無薪假。

議員鄭泳舜指，以人次計算，每人只獲600多港元津貼，形容金額「唔太理想」，又質疑可領取最高津貼金額5800港元的學員人數。他指，計劃正停課，7千多名失業人士沒法完成計劃並領取津貼，建議當局「先畀錢後培訓」。

勞福局局長羅致光解釋，因涉及僱員再培訓局的原則，沒法在培訓前先發放津貼，他透露計劃下星期將逐步復課，部分會以網上授課，又解釋因部分課程「埋身啲」，沒法以網上教授，將繼續停課。