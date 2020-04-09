政Whats噏：廿年前請槍做針黹　前區議員今變車罩女工

為咗解決口罩荒呢個問題，唔少人都自己動手車縫口罩，呢股風潮亦感染到前灣仔區議員鍾嘉敏(Jacqueline)，佢仲話數吓手指，原來自己都成廿年冇做過針黹，以前仲要係偷雞請槍㗎咋，所以今次重拾針黹都有啲驚。

Jacqueline今日（9日）喺Facebook出貼，話自己都開始投入「車罩女工生產線」喇，仲hashtag「剛學習車衣」。佢話喺用衣車做布口罩之前，真係一針一針咁手縫口罩㗎！話時話，依家啲人平時都少做針黹，問到對上一次揸起枝針喺幾時，Jacqueline就話都成廿年喇！

話說回來，原來Jacqueline做一隻手縫口罩要成個幾兩個鐘，實在太費時喇，所以有人建議佢轉用衣車，咁就快好多。Jacqueline仲自爆以前中學交縫紉堂功課嘅衣車製品功課，都係拜託鄰居幫手咋，但今次親手做，所以開頭學用衣車都怕控制唔到啲速度，「如果唔小心大力踩咗下個腳踏，就會車衰咗㗎嘛」。

布口罩做得咁辛苦，街坊受唔受落先？Jacqueline就話街坊反應好踴躍，有啲老人家行過佢議員辨事處，仲會落order（訂單）做埋個孫嗰份添，實行整套「嫲孫裝」口罩咁話。